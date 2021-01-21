立功表現不足以從寬處罰　賴小民二審維持判死

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案，周四（21日）在天津市高級人民法院二審宣判，法院依法駁回賴小民上訴，維持死刑、剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的判決。

案件本月5日在天津市第二中級人民法院一審宣判時，法院認定賴小民受賄財物折合約17.88億元（人民幣，下同，約22億港元），貪污約2,513萬元（約3,068萬港元），賴小民有配偶卻與他人長期以夫妻名義共同生活；決定對其受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產200萬元（約243萬港元）；以重婚罪判處有期徒刑1年；數罪併罰下，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

宣判後，賴小民提出上訴。惟天津市高院在二審裁定中，對一審認定的事實、證據予以確認，認為賴的行為已分別構成受賄罪、貪污罪和重婚罪；雖然他具有重大立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從寬處罰，遂駁回其上訴、維持原判的裁定，並依法報請最高人民法院核准死刑。