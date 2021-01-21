台罷免市議員黃捷公投下月展開　民進黨批毫無正當性

台灣高雄市無黨籍議員黃捷罷免案將於下月6日舉行公投，根據當地選委會初步統計，黃捷所在的鳳山區投票總人數約有29萬，罷免案要通過，同意票至少要超過約7.3萬的門檻。台灣的總統蔡英文周三（20日）在民進黨會議中，指示「一定要守住」黃捷。

韓國瑜支持者在去年末發起黃捷罷免案，理由包括「干預他國內政，將國家安全陷入危險之中」、「問政未盡議員之職責」、「扭曲事實，罔顧民意」、「面對任何事情，雙重標準」等。桃園市民進黨籍議員王浩宇罷免案於本月通過，更讓藍營士氣大振。

民進黨發言人周江杰周三（20日）表示，罷免黃捷毫無正當性，以黃捷支持香港社會運動作為理由更是荒謬，他又指黃捷曾獲得公民團體評鑑的十大優質問政議員，民進黨非常肯定她的表現，因此將持續與黃捷及各地黨員保持聯繫，將全力支持黃捷。

黃捷對蔡英文的支持表達感謝，又稱擔任議員以來對工作問心無愧，也希望繼續為鳳山民眾服務。對於綠營的多項建言，她指目前「就是把該做的事情做好，大家的想法都一樣，只要做正確的事，做應該要做的事情，認真努力，就不用害怕！」