合作美豬檢驗實驗室涉造假　台兩市政府解除委託

德國知名檢測機構騰德集團在台騰德姆斯技術顧問公司，近日被指在水產品檢測報告涉造假，台媒周四（21日）報道稱，該公司有接受台中市與高雄市政府委託，檢驗含瘦肉精美豬（又稱萊豬），引發食品安全漏洞疑慮。高雄和台中市政府和相關部門同日澄清，簽約至今未曾送豬肉樣本到該實驗室，即日起不再將其列入推薦名單。

台灣的食藥署周四發布聲明回應，任何實驗室執行任何檢測業務前，都必須由食藥署核發認證，但該實驗室並未獲得萊劑檢測認證。聲明續稱，該實驗室周一（18日）已向食藥署提出廢止所有檢測認證項目，該部門亦於周三（20日）發公告確認，上述涉造假弊案已由檢方介入調查。

台中市衞生局食安處長邱惠慈強調，經調查，該廠商並非市政府的合約廠商，食安處有自己的實驗室，自去年8月已檢驗瘦肉精肉類超過800件，皆自行檢驗，全數合格。邱惠慈表示，該公司近日可提供優惠價格，市政府才在官網上發布，提供民眾參考，目前已刪除相關網頁。

高雄市衞生局長黃志中回應稱，當初與5間公司實驗室簽約，其中與涉事公司簽合作備忘錄，但目前該市內的300多件萊豬樣本均送中央畜產公司檢驗和局內檢驗室檢驗，對其涉造假表示震驚。