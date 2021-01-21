中國商務部︰將加快推進中日韓自貿協定談判

繼《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）簽署及中歐投資協定談判完成後，中國商務部新聞發言人高峰周四（21日）表示，將加快推進中日韓自貿協定談判。

高峰指出，中國將進一步擴大自貿網絡範圍，願與更多貿易夥伴簽訂自貿協定，包括加快推進中日韓自貿協定談判，推動與海合會、以色列、挪威等自貿談判進程，並積極考慮加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等。其中，中日韓自貿協定談判是中國參與的經濟體量最大、佔中國外貿比重最高的自貿協定談判之一，截至2019年底，共舉行16輪談判，而2020年全年均未舉行談判。

分析指出，簽署RCEP使中日、日韓首建自貿夥伴關係。在RCEP框架下，中日韓自貿協定談判許多障礙都有望突破。

高峰又表示，中國將着力提升自貿協定水平，積極探索既與國際通行規則接軌、又符合自身改革發展需要的自貿規則；包括在貨物貿易領域，進一步提高貨物貿易零關稅比例；在服務和投資領域，進一步放寬服務貿易和投資市場準入；在新議題方面，積極參與數字經濟、環境保護等新規則的談判。