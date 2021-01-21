無人機牽飛索深港走私　武警繳逾千部iPhone　涉額900萬人民幣

武警廣東省總隊執勤第三支隊周四（21日）通報稱，近日在中港邊境破獲一宗走私案。該組織以無人機牽引飛索跨越深圳河，走私逾1,100部新款蘋果手機iPhone、300條電腦記憶體等，涉案金額超過900萬元人民幣（約1,079萬港元）。案件已移交深圳市海防打私辦調查。

走私地點位於中港邊境深圳一側的盤山公路，武警表示，事發於在上月31日深夜，巡邏人員在邊境鐵絲網附近聽到有異響，便向上級請求支援。第三支隊帶同搜索設備及警犬到場，發現一個黑影向深圳河方向逃走，於是展開搜索。

武警及後在河邊斜坡上，發現有滑輪、絞盤、繩索等裝置，並在附近檢獲13箱走私物品。其中繩索通往300米外的香港邊境地區。經清點，除上述手機及電腦記憶體外，還包括1台蘋果平板電腦、518塊晶片、8個背包等。武警又發現一條本來用作排水渠的地道。

武警指出，該組織為躲避檢查，使用無人機牽引飛索跨越深圳河，把飛索綁在深圳一側的大樹上後，便把走私貨物通過飛索偷運入境，再派人將貨物通過地道轉移，運出禁區外。武警稱，走私者的犯案手法不同，繩索位置隱蔽，執法人員難以發現。