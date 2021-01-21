上海2020年人均可支配收入逾7萬人民幣　全國最高

國家統計局近日公布31省2020年居民人均可支配收入數據，上海以72,232元（人民幣，下同，約88,000港元）高居榜首，亦是唯一突破70,000元（約85,000港元）大關的地區。

數據顯示，北京以69,434元（約84,000港元）排名第二，浙江省以52,397元（約64,000港元）居第三。至於其他地區，天津市排第四，江蘇省排第五，廣東省則以41,029元（約50,000港元）排第六，排最後的是甘肅省，僅20,335元（約24,000港元）。

2020年全國居民人均可支配收入為32,189元（約39,000港元），即上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、山東、遼寧這9個省市居民人均可支配收入超過全國水平。所謂居民可支配收入，指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

此外，上海2020年居民人均消費支出達到42,536元（約51,000港元），是全國唯一超過40,000元（約48,000港元）的地區。