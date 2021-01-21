憂資訊保安及大陸滲透　台延換數碼身份證

台灣自2015年起規劃推出數碼身份證，惟日期卻一拖再拖。去年10月，內政部預計今年7月可全面更換，但行政院長蘇貞昌周四（21日）在行政院會聽取內政部評估後，認為有黑客攻擊和大陸滲透的疑慮，因此決定暫緩推出，並會訂立專法規範，在取得社會共識後，再依法辦理。內政部長徐國勇強調，相關的立法程序目前沒有時間表。

蘇貞昌同意暫緩計劃時表示，國際上對於資訊安全的攻擊手法日新月異、令人擔心，另市民對於個人資訊的保護要求也提高，尤其對來自大陸的各種攻擊尤驚惕。因此他認為推出數碼身份證，有必要先讓社會各界接受，並由在法制完備的情況下才進行。蘇表示看到行政院同仁在這段期間用盡各種方式向各界說明，聽取意見，希望各界明白政府暫緩計劃的本意。

徐國勇表示，未來推出數碼身份證的專法要經內政部部務會議通過後，送行政院通過，才再交到立法院，相關立法程序「現在並沒有時間表」。而在立法工作完成前，紙本身份證將繼續使用。他又稱，專法制定後，由哪個部門來專責管理又是另一個問題。內政部雖承擔法令制定工作，但法令制定後的管理還要看立法委員的意見。

行政院秘書長李孟諺稱，雖然計劃暫緩，但大部分已投入的經費不會浪費 ；未來專法制定時，在立法院的討論過程一定有不同構想，究竟是單純的身份證，還是加入其他功能 ，都可以討論，行政院會將秉持謙卑、寬廣、開放的態度，為市民做最好的選擇。