拼多多陷壓榨職員風波　推内部公投上班時間

內地電商拼多多近日發生職員猝死、跳樓自殺等悲劇，公司卻以官方帳號回應稱底層人民「哪個不是用命換錢」，引起輿論抨擊，甚至被央視春晚取消合作。公司隨即啟動內部改革，個別部門發起上班時間投票，讓職員在「11-11-6」和「9-9-6」中二選一。

「11-11-6」即上午11時上班，晚上11時下班，同理「9-9-6」是指上午9時上班，晚上11時下班，而「6」是一周工作6天的意思，該公司市場部已在無明文規定下默認轉變為後者，且已試行2周，包含技術、產品、招商等在內的部門則未有任何變動，依然要遵循「11-11-6」。

另一項新政是在農曆新年前後，或許會將職員加班費轉為按月發放，但此通知在發出後已被迅速撤回。此前加班費是按年發放，且不會標明具體工時明細，金額則約等於職員2個月的工資，該公司在農曆新年前會將加班費隨年終獎金發放，而年終獎金則是根據績效評核決定，但職員如果平日在晚上10時前就下班，可能會被主管批評或減低績效評分。

該公司於本月開啟網上心裏諮詢服務，職員可留言填寫自己的問題和困惑，但需要實名操作，由於不知道資訊由誰接收，也無法預判後果，大部分職員均表示不會使用該服務，以免這些話會反饋給主管，而為自己帶來更多工作困擾。