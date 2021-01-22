本地豬價飛漲　國民黨轟開放萊豬加重民眾負擔

台灣國民黨周四（21日）召開記者會，指摘蔡英文政府開放萊豬入口，又缺乏配套措施，令民眾紛紛搶購本地豬肉，導致台豬價格較去年同期上漲約兩成，讓民眾「荷包出血」，因此呼籲民眾積極參與萊豬公投聯署，以在本年8月以公投停止該項政策。

國民黨中央委員會文化傳播委員會主任委員王育敏表示，根據農委會數據，自元旦開放萊豬入口以來台豬價格顯著上漲，周二（19日）台豬平均價格為每公斤77.35元（新台幣，下同，約21.45港元），較去年同日的63.8元（約17.69港元）漲約21％，也較今年元旦日的72.06元（約19.98港元）漲約7％。

王續指，台豬價格飛漲加重民眾經濟負擔，農委會主委陳吉仲卻指這是「因農曆春節即將來臨，屬於常態和季節性需求」、「消費者負擔得起，現在的波動在合理範圍內」，王質疑，去年1月豬價維持在每公斤63.76元（約17.68）左右，本年同期卻較去年漲約兩成，恐怕隨下月中旬農曆新年愈發臨近，豬價會有新一波漲幅。

王痛批政府不願明確標示「具萊劑的進口萊」，令入口豬肉無法發揮價格調節功能，是台豬價格飛漲的主因。另外國民黨同日發布「反萊豬」新影片，訴求是「每一口的幸福，不能成為過去」，稱萊豬剝奪吃滷肉飯、烤豬肉串等台灣美食的「小確幸」，以此呼籲大家加入公投聯署。