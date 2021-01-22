忙碌護士忘拿預訂飲料　外賣員寒風中無怨等候40分鐘

台灣一名急症室護士周三（20日）在網上分享，日前與同事在空檔時叫了珍珠奶茶外賣，但後來突然有病人需急救，讓大家完全忘記此事，而當她再聯絡店家時，才知道外賣員竟在只有10度的戶外等了40分鐘，而且不但沒有絲毫怨言，還暖心鼓勵醫護，令他們非常感動。

護士林婷在Facebook《林婷一下吧 icu護理師》專頁發文，透露護士們當時正在重症病房忙碌，而介於防疫考量，外送員只能在醫院門口等候，她在忙完搶救後才發現手機有20多個未接來電，嚇得她立刻回撥道歉：「對不起！對不起！我們剛剛在忙，你還在醫院門口嗎？」。

正當林婷準備被痛罵時，外賣員竟然口氣溫和地說：「我還在喔」，更讓她愧疚的是，這位外賣員竟在這種冷風裏等待超過半小時，當她趕到醫院門口拿飲料時，外賣員更安慰道：「我知道你們護士很辛苦，等了一下沒關係啦，有喝到飲料就好......你們一定很渴」甚至推卻貼士稱：「不要啦，你只要幫我去按Google評論五顆星就好」。

外賣員的貼心之舉讓網民大呼感動，貼文更吸引逾3000個按讚，有人留言「辛苦忙碌之中還能遇到體諒我們的店員，一整個就是好暖心」、「怎麼辦，眼睛有洋葱」、「護理師真是辛苦了，還好有暖心的外送員，太棒了超感動的」、「聽了眼淚都要流下來了，大家都很辛苦」、「40分鐘耶，真的是佛祖轉世了啦」、「推顧家老實店員！愛與包容啊啊啊啊」。