疑不滿遭「怠慢」　患者狂捅村醫兒子50多刀

湖南婁底市蛇形山鎮一名30多歲康姓男子，近日疑因不滿看病時遭朱姓村醫「怠慢」，竟持刀襲擊朱男年僅9歲的小兒子寒寒（化名），狂捅50多刀。事後，康男當場被捕，寒寒則被送院搶救，至今尚未脫離生命危險。目前，康男已被警方刑事拘留。

事發於周日（17日）上午8時許，朱男從診所回家途中，巧遇正送餐的寒寒，便要他把食物先送給仍在診所工作的妻子和大兒子，自己則繼續回家。未幾，朱聽到一聲哭喊聲，適逢鄰居正辦喪事，故他未有在意。回家後，他接到妻子來電，指寒寒被車撞了，連忙跑回現場。

朱男趕到後，立即駕車載妻兒前往40公里外的婁底中心醫院。直至醫生拉開寒寒的衣服，朱才發現兒子是被人捅傷，「後面二十多刀，前面二十多刀，頭上四五刀，手上還有幾刀，五臟六腑全中刀了」。經搶救，寒寒因失血性休克、創傷性心臟破裂、創傷性肺破裂、小腸穿孔、右腎裂傷、全身多處軟組織及皮膚裂傷等，目前仍然命危。

朱男指出，他與經營電單車維修店的康男並無過節，惟康去年10月因喉嚨疼痛到診所看病時，曾要求朱為其輸液，朱以吃藥與輸液差別不大，只開出消炎藥。後來，康再到診所求醫，聲稱吃藥沒用，朱的妻子於是為其輸液。朱男猜測，康或認為自己被「怠慢了」，於是報復。目前，警方以涉及刑事案件為由，尚未公布案情及兇手行兇動機。