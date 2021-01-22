內地單日增103宗確診　哈爾濱一公司38人確診

內地周五（22日）公布新增103宗新冠肺炎確診病例，本地個案中，黑龍江報告47宗、吉林19宗、河北18宗、上海6宗、北京3宗和山西一宗。黑龍江疫情持續，哈爾濱過去一日新增10宗本地確診和31宗無症狀感染個案，當中38人於同一公司工作。該市市委市政府周四（21日）向市民發公開信稱，全市將開展全民病毒核酸檢測，呼籲市民未來一周居家不外出。

哈爾濱新增確診病例和無症狀感染者，均按照疫情防控要求對重點人群應檢盡檢和主動篩查中發現。全部確診者和28名無症狀感染者，同屬黑龍江正大實業有限公司員工，其餘3名無症狀感染者則為員工家屬。據了解，中泰合資的正大實業經營禽畜飼料、養殖、肉類加工等業務，在員工確診後，當地疾控中心專家對該企業食品廠採樣1,650份，在包括食品外包裝樣本中檢出病毒，相關檢測和流調工作正在進行。除哈爾濱外，過去一日綏化市新日36宗確診，大慶市多一宗；新增無症狀感染者共88人，綏化市佔55宗、哈爾濱市31宗，齊齊哈爾市兩宗。

河北疫情形勢仍然嚴峻，累計確診病例已破千，病例更多集中在省會石家莊藁城區。周四莊藁城區政府官網顯示，該區前區委書記張聚華已被撤下，改由此前擔任河北紀委監委第六監督檢查室主任劉軍志出任石家莊市委常委、藁城區委書記。前一日，藁城區人大常委會會議已決定任命王錦山為藁城區副區長、代理區長，接替已辭任區長的袁麗華。

內地單日新增94宗本地確診個案分布6省，9宗境外輸入病例分別為廣東4宗、上海3宗，以及安徽、福建各1宗。全國至今累計88,804人確診，當中4,635人病亡。北京於周二（19日）已完成重點人群第一劑疫苗接種，累計人數超過190萬；周五起將進行第二劑疫苗接種。消息指，隨着疫苗獲批上市和產量提高，該市將為符合條件的公眾有序開展接種。