涉嫌貪污受賄　前副市長兼公安局長鄧恢林遭批捕

最高人民檢察院周五（22日）公布，當局日前已依法決定逮捕重慶市人民政府前黨組成員、副市長，市公安局前黨委書記、局長鄧恢林，其已因涉嫌受賄罪遭起訴。至此，中紀委本月4日通報涉違法的4名貪官，均已遭批捕。

中紀委早前通報指，鄧恢林熱衷政治投機，妄議黨中央大政方針，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，違規選拔任用幹部；道德敗壞，搞權色交易；甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，在職務調整晉升、工程承攬、企業經營等方面利用職務上的便利為他人牟取利益，非法收受巨額財物。

公開資料顯示，鄧恢林現年55歲，湖北武漢人，自1984年8月參加工作。他曾任湖北省宜昌市委常委、市公安局局長，湖北省公安廳副廳長、黨委委員（正廳長級），中央政法委辦公室主任兼反分裂指導協調室負責人；2017年7月由中央空降重慶市，接替何挺出任公安局局長兼黨委書記。他亦是黨的十九大代表，重慶市五屆人大代表。

另外，最高人民檢察院同日公布，向新疆維吾爾自治區人民政府前黨組成員、副主席任華提起公訴，指其在任公職期間，利用職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄。