闖中正紀念堂向銅像擲雞蛋　台獨派人士被捕

台灣獨派「台灣國辦公室」主任陳峻涵周五（22日），闖入台北市中正紀念堂，向蔣介石銅像擲雞蛋，以抗議文化部拒拆除的主張，後被警方拘捕，或依違反文資法移送法辦。陳形容蔣介石是殺人狂魔和世紀屠夫，不應安放其銅像供人瞻仰，這是忽視台灣民主自由形象和政治受害者及其後代傷痛之舉。

陳表示，在蔣介石高壓統治時代，台灣人民歷經國民黨獨裁政權的迫害，從「二二八事件」的屠殺﹑清鄉、戒嚴乃至數十年的白色恐怖，好不容易才等來本土政黨全面執政，民眾期盼政府能夠全面公布屠殺真相，清算過往不公不義，去除所有威權象徵，讓過去與現在受到迫害的台灣人得到最基本的尊嚴。

陳續指，文化部長李永得近日卻表示，由於抗議者立場趨向溫和，因此不主張拆除中正紀念堂和蔣介石銅像，他痛批李將台灣民眾的包容當成軟弱，才被迫以丟雞蛋這種「不溫和」的方式表達不滿，並重申銅像不拆則正義無法彰顯。

陳稱，自2015年起其團隊已6度進入中正紀念堂要求移除銅像，加上早期活動更是數不勝數，希望蔡英文政府落實2017年生效的「促轉條例」，清除象徵威權和不義的遺址，完成轉型正義的指標，以符合台灣號稱擁有民主、自由、人權、法治的美名，並為本土政黨注入強心針。