中國智庫倡放寬美科企赴華投資　換取美國解禁華為TikTok

美國總統拜登周三（20日）就職，具中國官方背景的「全球化智庫」當天發表《拜登時代的中國與美國：趨勢與應對》報告，提出12項對策與建議，其中包括建議中國政府可放寬Google、Twitter及Facebook等美國科企來華投資經營，以換取美方取消對華為、TikTok、騰訊、阿里巴巴、小米等中國企業打壓。

報告指出，拜登政府執政將呈現理性、專業等特點，或會優先國內議程，把執政中心圍繞抗疫、經濟和民生、以及彌合社會裂痕。在國際上則追求價值同盟為基石的多邊主義，雖然對華遏制仍是民主、共和兩黨共識，甚至可能得到強化，惟其對華政策趨於理性、貿易談判有望重啟、多邊合作領域擴寬、人文交流預期恢復，拜登政府或將對中美關係呈現利好，並有利於重啟全球化並邁向更高層次。

報告提出，面對可能到來的競爭與衝突，中國需及時準備全面的應對措施。報告建議12項對策，包括中美適時恢復及創建雙邊高層次多渠道對話交流機制；中美歐可建立三方對話協調機制，並盡早召開全球疫苗峰會，推動全球抗疫合作及經濟復甦；在G7基礎上增加中國、俄羅斯、印度，召開G10國家氣候變化峰會；中美積極考慮加入CPTPP，促進全球高水平貿易投資開放和WTO改革，同時可邀請美國加入RCEP。

報告又建議，中美可相互放寬企業準入及市場競爭限制，中國政府可放寬美國科企來華投資經營，以換取美方取消對華企的打壓；美應取消單邊貿易關稅，完成第一階段經貿協議執行，並開啟第二階段經貿協議談判；中美可重啟雙邊投資協定談判；中美可加強基礎設施合作；中美可就「一帶一路」開展合作；中美可在友好城市框架下加強省州市地方政府間合作，可加強兩國省州級政府互動；中美恢復並放寬留學、媒體等人文交流，並使其更具民間化、市場化特點；最後是舉辦朝核問題四方會談，增進伊核問題多邊協調，加強中美在亞洲及太平洋地區經濟安全合作。