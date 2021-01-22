台獨派提「國安四箭」　籲蔡政府主動出擊促台美建交

美國新任總統拜登周三（20日）才剛上台，主張台獨的政黨台灣基進周五（22日）偕同獨派團體召開記者會，提出促進台美建交的「國安四箭」，包括完成「境外勢力代理人法」和限制中資的立法、推動淨網計劃、尋求美對台軍售和聯合軍演、成立混合戰應變中心，力促蔡英文政府展現抗中意志「給拜登看」。

台灣基進新聞部主任張博洋表示，拜登上任後或為彌補因選舉造成的國內裂痕，讓中共得到喘息之機，因此台灣更應該在美抗華行動趨緩之際，展現比美國政府更積極的抗中態度，以及堅守一中一台的決心，提出「國安四箭」就是呼籲蔡政府主動出擊，不要再讓台灣將對美對華主動權放在美國手上。值得留意的是，基進黨唯一立委陳柏惟，因支持萊豬入口，已成為下任公投罷免對象，若通過將令基進喪失話語權。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天指出，根據自家民調，有八成台灣人支持台美建交，是台灣跨黨派最大共識，但執政黨民進黨至今尚未通過「境外勢力代理人法」，對此感到失望，他又稱台美關係的鞏固不能僅依靠美國單方面的承諾，更需要是台灣內部自我防衞的決心，有必要完善相關政策法案。

美國智庫近日分析拜登上任後的台美關係，指兩地往來將回歸低調，不再如特朗普般將台灣作為美國對付中國的「棍棒」，但會低調延續前朝政府部分對台支援，例如美軍艦艇持續穿越台灣海峽、派遣美國高官訪台等，智庫亦明言北京定將在各種談判中以台灣為籌碼，逼美國讓步，但預期拜登不會屈服。