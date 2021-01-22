遭限期汰換大陸品牌手機　台教師質疑校方製造矛盾

台灣的行政院要求全台公務機關，淘汰大陸品牌電子通訊產品，以保障資訊安全。官方文件指相關要求僅針對公務用通訊產品，但有中學教師表示，校方在盤點教職工使用的手機品牌時，不分公私用途，連他們的私人用手機的品牌，也要填表登記，引起教師不滿，批評做法是故意搞標籤、搞分化，製造矛盾。

行政院去年12月發函各級公務機關，要求今年底前，淘汰所使用或已採購的大陸廠品牌通訊產品，包括電腦軟件、硬件和相關服務，另也要擴大盤點範圍至全個機關，包括分包廠房，只要是大陸廠牌，無論其原產地於台灣、大陸地區或第三地區，都要申報。從發給教育部的公函顯示，上述原則僅針對公務用通訊產品；至於個人通訊設備，僅被要求不得用以處理公務，不得與公務環境介接，即進行連接或數據傳輸，並無提及需要登記申報。

不過，有學校卻未對公用、私用電子通訊產品作出區別。近日有中學老師向台媒抱怨，曾在校務會議中遭校方調查個人使用的手機品牌，須填表登記，校方更表示表示希望他們逐步淘汰並更換大陸品牌手機，引起他們的反感，有些教師剛剛換上新手機，卻被貼上「用大陸貨」的標籤，心感不悅。

教育部周四（21日）回應事件，未明言學校調查教師個人手機品牌的行為是否恰當，僅重申依規定公務通訊設備不得使用大陸品牌、已使用的則應限期更換，至於私人手機因不能處理公事，尤其大陸品牌更禁止與公務環境介接。

教育產業總工會周五（22日）發新聞稿，建議行政院為教務人員提供公務用的手機，同時明確規範各單位使用的規格、品牌，如此既可避免學校誤購不合規定的產品，也可解決部分學校財政預算不足以更換設備的問題。再者，政府若不提供公務手機，教務人員應可拒絕任何利用手機傳遞的業務或任務，避免違反行政院相關規定。該會理事長侯俊良表示，政府、學校在盤點過程中，應要讓現場老師感受到「被尊重」。

事件亦引起台灣網民熱烈討論，有人批評，政府開放大陸品牌通訊產品入台銷售，卻稱有資安憂慮禁止使用，做法相當矛盾。有人怒斥，「使用大陸手機的老師要被記名，這是在製造分化」，有人建議，若不配發公務手機，可提供補貼讓其自行購買。