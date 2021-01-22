中證監：批准設立廣州期貨交易所

內地媒體報道，中國證監會新聞發言人高莉表示，證監會正式批准設立廣州期貨交易所。該所，以碳排放為首個品種，規劃設立在廣州市南沙新區。

發言人指出，廣州期貨交易所立足服務實體經濟，服務綠色發展，秉持創新型、市場化、國際化的發展定位，對完善內地資本市場體系，助力粵港澳大灣區和國家一帶一路建設，服務經濟高質量發展具有重要意義。

2012年4月23日，廣州市人民政府辦公廳印發的《廣州市服務業發展第十二個五年規劃》要求，推動粵港聯合積極爭取國家支持，在南沙新區以創新方式共建廣州期貨交易所。

2020年5月14日，《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》提出，研究設立廣州期貨交易所。10月9日，證監會發布消息稱，廣州期貨交易所籌備組正式成立。

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