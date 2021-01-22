印軍增調1萬兵力駐紮邊界東段　應對中國藏南地區建村

印媒近日引用衞星圖片指，中國近期在藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）興建村莊和引入移民，引發印度憂慮；印度陸軍近日決定撤離駐守東北部負責平定叛亂和內部安全的兵力，將派遣1萬名士兵進駐中印邊界東段，以防中國「越界」。

報道指，自中印兩軍去年5月在邊界爆發衝突後，中方持續沿中印實際控制線強化部署，印度亦跟隨強化邊界基礎建設和軍事部署。印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）上周二（12日）表示，陸軍將減少在東北地區的任務，轉而強化應對外部威脅。截至目前，印軍已在東北部撤離約3,000名士兵，預計年底前將再撤走7,000人，並重新駐紮在邊界東段。

中國外交部發言人華春瑩周四（21日）曾在例行記者會上重申，中國對藏南地區的立場一貫，不承認在中國領土上非法設立的「阿魯納恰爾邦」，中國在自己領土上開展正常的建設活動，完全是主權範圍內的事。

據了解，印度東北各省長期受到極左武裝叛軍侵擾，是陸軍兵力過往主要任務，然而在強化打擊下，去年已有大批叛軍投降，逮捕率增40%，暴力事件減少60%，並切斷叛軍資金鏈。印度退役中將、前北方軍團司令胡達（D.S. Hooda）表示，東北局勢目前完全受控，可轉由當地警察負責安全，將這些兵力集中到邊界是很好的一步。