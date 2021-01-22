全國人大常委會議閉幕　通過《海警法》等法案

13屆全國人大常委會第25次會議周五（22日）閉幕，會議經表決，通過《動物防疫法》、《行政處罰法》、《海警法》等法案，並通過設立北京金融法院等決定。會議又批准中國和比利時關於移管被判刑人的條約、中國和摩洛哥引渡條約；會議還討論了其他事項。

《動物防疫法》規定，民眾攜帶狗隻外出，應按規定為狗隻佩戴狗牌並繫上繩索，防止狗傷人、疫病傳播。若飼主未定期為狗隻接種狂犬病疫苗，可能被罰款，逾期不改，將由相關部門代為處理，所涉費用由飼主承擔。該法將於今年5月1日起實施。

《行政處罰法》明確，違法行為涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害後果的，追責期限延長至5年。當發生重大傳染病等突事件，行政機關對違反突發事件應對措施的行為，依法快速、從重處罰，以保障公眾的合法權益。該法將於今年7月15日起實施。

至於在會上通過的《海警法》，將於今年2月1日起實施。官媒指，該法為有效維護國家主權安全和海洋權益提供法律保障。此外，北京金融法院設立後，將是繼2018年設立上海金融法院後，為內地第2間金融法院。官媒指該決定是為了服務保障國家戰略金融實施。