英軍基地爆醜聞　裸女藏宿舍兩周　疑為中國間諜

英國傳媒報道，英國約維爾頓皇家海軍特殊部隊基地一名隸屬海軍艦隊野貓直升機特種部隊的機師，涉嫌在宿舍內收藏一名裸女至少兩周，最終被高級官員揭破，軍方仍在調查事件。報道指，該女子雖然擁有荷蘭籍，惟當局懷疑她與中國間諜有關。

據報道，由於有官兵發現涉事機師的房間內不斷飄出異味，且門口貼上「請勿進入」字條，於是向上級投訴。一名高級高軍破門入房後，在衣櫃內發現該名全身赤裸的女子，女子當時僅以機師的制服遮掩身體。該女子隨後被軍官護送帶走，並已離開英國。

報道指，軍方目前正調查該女子的身份，雖然她在遠東出生，並擁有荷蘭籍，惟因涉事機師所屬部隊去年曾隨艦隊前往南海執行任務，當局擔心該女子是設下「美人計」，故意接近該機師，企圖竊取軍事機密。機師則辯稱，他於2019年某假期中認識該女子，兩人是情侶，女友原訂過年時返鄉，因新冠肺炎疫情滯留英國，才把女友偷偷帶進基地。

軍方強調，無論是甚麼理由，涉事機師及女子已違反軍事規定，機師將面臨軍事審訊，很大機會被判刑，當局將全力調查涉事女子的背景，了解有無間諜滲透與洩密行為。