美媒︰中國限制商品進口　對澳洲影響有限

中國與澳洲關係日趨緊張，美媒引述數據分析，雖然中國政府近期限制多項澳洲商品進口，惟去年的澳洲商品出口只損失約30億澳元（約179億港元），故澳洲政府無需因經濟壓力，屈服於中國政府。

報道指，澳洲的銅、煤炭、葡萄酒、龍蝦等商品近期受到中國貿易限制，其中煤炭出口金額從2019年的93.3億美元（下同，約723.4億港元）降至去年的78.7億美元（約614億港元）、葡萄酒從8.12億美元（約63.3億港元）降到6.73億美元（約52.4億港元）等。惟數字未實質反映澳洲出口商尋找新市場後彌補的銷售量，也未反映國際價格或匯率的緩衝。

報道又指，中國政府為挽救經濟，大舉增加基礎建設項目，反而增加進口鐵礦石數量，自澳洲進口從2019年的610.1億美元（4,758億港元）上升到去年的707.3億美元（約5,517億港元）。中國打擊澳洲的目標並沒包括鐵礦石、液化天然氣這兩種關鍵經濟的商品，原因是澳洲鐵礦的性價比極高，且液化天然氣則是中國擺脫煤炭、實現碳中和的重要過度能源，惟內地產量不足，須從澳洲入口。