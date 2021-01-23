英媒︰內地逾千豬感染非洲豬瘟新病毒株　疑與接種非法疫苗有關

英媒報道，中國第4大豬肉生產商「新希望六和」有超過1,000頭豬，感染兩種非洲豬瘟新病毒株，包括該公司旗下養豬場的母豬，以及承包給農民育肥的豬隻。報道引述業界人士指，感染新病毒株或是有不法豬農使用非法疫苗有關。

據報道，該兩種新病毒株缺少野生病毒具備的1或2種關鍵基因，不會像2018年2019年肆虐內地非洲豬瘟疫情一樣，導致豬隻大規模死亡，惟新病毒株會導致新生健康小豬的減少。為避免病毒擴散，新希望六和計劃與其他商會撲殺病豬。報道預計，如新病毒株進一步擴散，可能使中國豬肉產量大減。

報道引述新希望六和相關負責人指，目前仍未知道新病毒株的來源，但他們發現一些輕微感染案例，是由某種基因缺損病毒所致，新病毒株缺少了MGF360基因和CD2v基因。過去曾有研究顯示，消除非洲豬瘟病毒的MGF360基因，可產生免疫效果，但這種基改病毒隨後容易突變回有害狀態，因此未用於開發疫苗。

內地農業農村部此次曾多次警告，禁止豬農使用未獲批准的非洲豬瘟疫苗，強調可能出現嚴重副作用；違反規定的商家與使用者，或面臨刑事檢控。