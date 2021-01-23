旅美大熊貓傳遭虐待　瘦骨嶙峋精神異常

大熊貓被拍到瘦骨嶙峋，又被爆吃的只是竹竿。

內地網民近日爆料稱，兩隻旅美大熊貓丫丫和樂樂在位於田納西州的孟菲斯動物園疑遭虐待，不但食不果腹，丫丫有寄生蟲引起的皮膚病，樂樂則時而發呆時而咆哮，令網民聲稱要將大熊貓接回中國。而動物園周四（21日）發聲明回覆駐當地中國官媒稱，兩隻大熊貓目前身體健康，惟暫時無法接受記者採訪。

從網上傳流的照片所見，兩隻大熊貓不但皮包骨，且毛色暗淡，眼神呆滯。爆料者稱，大熊貓吃不到新鮮竹葉，只吃到有竹葉的竹竿，質疑動物園的投餵量達不到中國的標準，更遑論提供其他零食。另園區內糞便滿地，無人清理，水池也骯髒不堪。再加上飼養員不跟大熊貓互動，令牠們變得孤獨，出現嚴重的刻板行為。

對此，內地相關單位中國動物園協會的工作人員周三（20日）回應稱，丫丫現已22歲，屬於老年，且一直患有皮膚病所以狀態不好。經與動物園溝通，了解到竹葉和居住場館沒有問題，會持續與對方進行溝通。

動物園周四則在聲明中表示，美國動物園和水族館協會認證委員會負責人，已對兩隻大熊貓的身體狀況進行全面評估，結果顯示沒有營養不良或其他醫學問題。聲明又稱，一直以來丫丫都會出現毛髮季節性稀疏，其公眾印象中大熊貓有所不同，又強調大熊貓與動物園工作人員及遊客有「快樂互動」。丫丫和樂樂於2003年4月抵達該動物園，協議為期10年，期滿後又延長了10年。