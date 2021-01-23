京哈高鐵全線貫通 北京至哈爾濱5小時内可達

京哈高鐵北京至承德段（京承段）周五（22日）開通營運，實現北京至哈爾濱全線貫通，兩地車程最快縮減至4小時52分鐘，北京至瀋陽則2小時44分可達。內地鐵路部門已從周四（21日）起開賣該線路的車票。

京哈高鐵瀋陽至哈爾濱段已開通逾8年，承德至瀋陽段則已開通逾2年。此次開通的北京至承德路段長192公里，設有北京朝陽、順義西、懷柔南、密雲、興隆縣西、安匠、承德南7座車站，開通當日安排動車組11對，之後每日將安排12對，初期運營時速為300公里。

京哈高鐵全長1,198公里，南起北京市朝陽區，向北途經北京市多區、河北省承德市、遼寧省、吉林省，終點至黑龍江省哈爾濱市，時速設計達350公里。其動車組使用全新的「復興號」CR400AF-G，採用輕量化鋁合金材質車體、自動化防凍結功能煞車制動、覆蓋防寒材料的供排水管等技術和設備，可適應攝氏零下4度的運行環境。

京哈高鐵是內地的「八縱八橫」高鐵網京哈－京港澳通道的重要組成部分，全線通車為進出東北地區提供新通道，便利東北、華北地區民眾出行，釋放進出關鐵路貨運能力，促進環渤海地區和東北老工業基地間的聯繫，對促進區域經濟社會發展、京津冀協同發展、東北全面振興戰略實施，具有重要意義。