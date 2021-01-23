假意賣銀行卡供電騙集團洗錢　趁機竊取贓款　2男被捕

重慶市公安局周五（22日）通報，警方早前偵辦一宗特大跨境網絡電訊詐騙案期間，發現3名分別曹姓、張姓及吳姓男子竟「黑吃黑」，通過為詐騙團夥提供銀行卡和電話卡洗錢，趁機轉走贓款。目前，張男和吳男已被警方拘捕，曹男則在追緝當中，另警方通報緊急止付，凍結涉案資金約40萬元（人民幣，下同，約48萬港元）。

警方透露，一名陳姓女子去年12月22日報案稱，去年11月底在微信認識男子李德（化名），受對方欺騙下，在一個名為「方正手機金控」手機App上充值了252萬元（約306萬港元），打算用於投資；期間，她成功提現約15萬元（約18萬港元），惟餘下的237萬元（約288萬港元）卻無法提取，同時無法聯繫李德。

警方展開調查後，發現案件涉及一個跨境電騙集團。經深入調查，警方鎖定48張懷疑涉案的銀行卡，其中兩張近期更有提現情況，順滕摸瓜下，警方終鎖定張男的身份，並於本月8日在浙江義烏一酒店內，同時把張男及吳男拘捕，當場查獲贓款約7萬元（約8.5萬港元）。

兩人被捕後交代，張男去年11月通過吳男認識曹男後，以其身份信息辦理了4套銀行卡，並以每套1,500元（約1,824港元）價格賣予曹男用於電騙，惟3人同時密謀如有大筆資金入帳時，即立即註銷該卡，以達到偷取詐騙贓款的目的。當陳女士的237萬元中45萬元（約54萬港元）分批轉帳至張的戶口時，張立即停止再轉帳並提現，把所得贓款與曹男均分，並單獨付吳男5萬元（約6萬港元）辛苦費。