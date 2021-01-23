今年GDP料增6%以上　將有序實施疫苗接種方案

北京市長陳吉寧周六（23日）稱，過去一年極不平凡，特別是新型冠狀病毒疫情的嚴重衝擊，2020年全市地區生產總值增長1.2%；城鎮新增就業26.1萬人，居民消費價格上漲1.7%。

陳指，今年將完成不少於300公頃商品房供地，建設籌集各類政策性住房5萬套，完善長租房政策，規範租賃市場秩序。另預期，北京今年國內生產總值(GDP)增長在6%以上，通脹率約3%，城鎮調查失業率低於5%，居民收入穩步增長，生態環境質量進一步改善。

至於金融方面，他又指，將大力支持金融業開放發展，率先落地國家金融對外開放政策，推動出台實施綠色金融、科創金融兩個改革創新試驗區方案，加快金融科技與專業服務創新示範區建設，推進數字貨幣試點應用，推動新三板改革，並加促設立金融法院。

他表示，今年會毫不放鬆做好常態化疫情防控，堅持「外防輸入、內防反彈」，完善常態化防控機制，堅持「人」與「物」同防，加強農村和城鄉接合部地區疫情防控，以及要有序實施疫苗接種方案。再者，疫情變化和外部環境仍存在諸多不確定性，經濟全面恢復的基礎仍不牢固，企業經營仍面臨不少困難，消費市場尚未完全回暖，財政增收壓力較大。