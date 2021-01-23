公司盜用個人訊息辦資歷認證　男子無法補交社保

陝西西安市一名石姓男子近日辦理社保手續時，發現其從未從事的建築行業，竟有建築公司為他繳社保金。他隨後找到涉事公司討要說法，對方承認辦理公司資歷時，因公司員工不足，向中介公司購買訊息，盜用石男的身份。內媒稱，據有關規定，企業以欺騙、賄賂等不正當手段取得建築業企業資格的，由原許可機關予以撤銷，另可能被罰款3萬元人民幣（約3.6萬港元）。

石男周二（19日）到雁塔區養老保險經辦中心辦理社保，發現一間名為「陝西景畫綜合建設工程有限公司」的建築公司，在2017年曾幫他購買社保，職位是建築門窗安裝工。惟他從未從事相關行業，不知為何成為該公司的員工。石男目前的公司需為他補辦多年的社保，但因該項紀錄無法辦理。

石男隨後向涉事公司討要說法，相關工作人員表示，他們亦是受害者，至今也無法聯繫相關中介公司，也不知對方是如何得知石男的個人訊息，承諾會協助石男處理。惟上述部門表示，要撤銷之前的社保繳費紀錄較困難，只能在退休、死亡或出國移民後，才能刪除，若是訊息被盜用，可由警方或法院發出的證明才能撤銷。