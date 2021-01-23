內地電商拼多多賣寵物「活體盲盒」　如輪盤般隨機發貨

內地近幾年興起「盲盒熱」，甚至延伸到活物領域，有網民踢爆內地電商平台「拼多多」的商家售賣寵物「活體盲盒」，只需幾十元人民幣就可以買到活的貓、狗、兔子、烏龜等，但如輪盤般隨機發貨，不能挑選顏色性別，亦不可拒收。讓人不寒而慄的是，這些產品成交量竟高達數千件，引發輿論關注，遭網民痛批漠視生命。

一名追蹤者超過200萬的網紅周二（19日）在微博發文指，有無良商家在拼多多兜售寵物「活體盲盒」，然後以速遞形式送到買家手上，價格在10元（人民幣，下同，約11.97港元）至200元（約239港元）之間。有的店家甚至在商品説明裏寫道「玩得起就下單，玩不起千萬別買，狗狗是生命，請尊重生命」、「烏龜盲盒，開出快樂，開出驚喜」。

有標價9.9元（約11.85港元）的商店標榜售賣的是金毛尋回犬、哥基犬、松鼠狗（內地稱博美犬）等名貴品種，銷量高達6015件，但這些品種幼崽市價基本上千元。從買家評論可見，不少人收到的是病貓、星期狗（售後一周內就會出現問題甚至死亡的寵物狗），甚至推斷應該「長不大」，稍有良心的買家會帶牠們去看獸醫，但即使花費昂貴亦未必救得回，不少人更因對品種不滿意就直接遺棄。

事件發酵後，拼多多已經下架全部「活體盲盒」，然而內媒周五（22日）搜索時發現，仍能從相關店家獲取鏈接，商家回覆下架原因是「活動結束了」，又稱不知道何時會再上架。網民紛紛留言表達憤怒和擔心，「最後還寫狗狗是生命請尊重生命，他們把牠們當生命了嗎？」、「就算寵物在快遞中幸存下來，往後普通的寵物餵養疫苗看病他們真捨得嗎？」、「買的人裏不會有虐待動物的吧？」等等。