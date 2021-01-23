桃園醫院群組增一人確診　隔離者升至近千人

台灣桃園醫院成為新一波疫情爆發源頭，感染群組周六（23日）再增1例，成為當日唯一新增本土病例。患者是周五（22日）確診九旬老翁的50多歲女兒，截此本案已累計增至13人感染，相關隔離者攀升至967人，為疫情至今最大規模。另當日新增2宗境外輸入個案，分別是英國10歲男童和美國20歲女學生。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新確診的女患者與其染疫父親同住，曾於本月11日和17日檢測，結果皆沒有受感染，近日一直居家隔離，因父親和60多歲的姊姊在周五雙雙確診，再度檢驗並於周六確診，至今沒有任何症狀，其父親3名女兒中僅剩二女沒有染疫，當局不排除可能還在潛伏期。

陳時中指，與桃園醫院相關而需要隔離者，分別是醫院403人、社區260人、回溯隔離304人，同時院内非必要人員亦須居家隔離，另有191名他區民眾亦將接受隔離，未來陪病者亦會持續入列。台媒報道，有傳爆疫的衛福部桃園醫院的一般患者遭到其他醫院拒收，陳時中表示，目前站未接獲相關資訊，但強調醫院對病患有責任，不可無故拒收。

此外，針對外地多國相繼開始接種新冠疫苗，有外界關注大陸會否向台發送疫苗，並變成政治紛擾。台灣的行政院長蘇貞昌周六表示，政府為保護民眾健康，對於疫苗採購政府都已經有把握，而且已掌握相關數量，台灣的疫苗研發也都有相當進度，籲大眾放心。