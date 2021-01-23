全省再多一宗死亡病例　石家莊今增2人確診

河北省新冠疫情持續。省政府周六（23日）召開疫情防控工作發布會，會上通報石家莊市當日至早上10時，再新增2宗確診個案。同時，全省再增加一宗死亡病例，由本月2日爆發新一波疫情至今，已有2名患者病亡。另邢台南宮市周六至中午12時，亦新增了5宗確診病例。

會上負責人指，石家莊藁城區周五（22日）新增的一名67歲婦人，其丈夫在本月7日確診，她在隔離先後進行10次病毒檢測，至周四（21日）第11次檢測出染疫，目前已轉至醫院接受治療。省疾病預防控制中心應急辦主任、流行病學專家師鑑同日指出，在周三（20日）至周五的新一輪全員核酸檢測中，共採集樣本約1,025萬人，累計有32個樣本檢出受感染。

石家莊當局宣布，為防止人員流動，周六起分區分級管理，除了病例最多的藁城區、新樂市，正定縣、裕華區、高新區、長安區同樣按高風險地區管理，7個中風險地區則禁止民眾離開社區、村莊。省商務廳周五發布《關於進一步做好疫情期間生活必需品供應工作的提示函（三）》，進一步對生活必需品保供作出指示，要求農貿市場、商場超市和餐飲服務單位，按照有關指引做好企業疫情防控制度、工作機制和應急處置預案，包括員工健康監測、食品採購加工與冷鏈食品管理、顧客限員限流限距等措施。

另南宫市同日新增了5宗確診病例，當局目前已對相關的密切接觸者全部集中隔離。師鑑表示，南宮市和隆堯縣近日亦完成新一輪全員核酸檢測，在周三至周五期間，南宮市及隆堯縣分別檢出7宗及1宗受感染個案。