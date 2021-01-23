學者：美或與亞太盟友合作　自設供應鏈孤立中國

美國新任總統拜登從本周起執政，關於對華關係，他稱將採取與盟友合作的方式，與中國競爭。有內地學者警告，美國新政府可能聯合亞太盟友，對中國實施供應鏈包圍，或演變成具有軍事色彩的美國、日本、印度、澳洲四邊對話，甚至將越南、新加坡、南韓等經濟、安全和意識形態夥伴納入其中，締造全方位亞太安全盟友和經濟夥伴網絡。

中國人民大學國際關係學院教授李巍近日在某學者研討會表示，預計拜登上任頭半年的經濟政策主要聚焦在3個方面，一是通過宏觀經濟政策助推美國經濟的疫後復甦，二是通過科技產業政策捍衞美國的技術領先地位，三是採取綠色新政應對氣候變化；他稱這將成為拜登經濟政策的3大支柱。

在經濟政策方面，李指出，拜登可能在財政、稅收、金融等領域下功夫，以彌補特朗普政府通過無限量寬鬆造成的貨幣政策漏洞，短時間內或推動比1.9萬億美元（約14.7萬億港元）防疫救助方案的財政刺激計劃，以及對富豪徵稅以增加稅收。他認為對華發起「金融戰」的可能性較低，因為美國在即將創新高的財政赤字下，反而需要中國幫助其穩定金融和財政。

科技方面，李肯定拜登會採取更聰明有效的戰略，將高科技產業的關鍵產品供應鏈全由美國和盟友供應，把中國排除在外，從當前急切的醫療領域，逐漸延續到電器、人工智能、5G等，並延續奧巴馬時期的「亞太再平衡」方向。他又推測，拜登將大規模吸納全球高級人才，取消或放寬對華留學生簽證政策，中美科技和人文交流或恢復到一定程度。