與蔡英文聚餐論制憲公投　辜寬敏：她沒反對

台灣制憲基金會周六（23日）舉行「台灣新憲聯合陣線成立大會」，董事長辜寬敏表示，他3周前曾與台灣的蔡英文總統聚餐，席間提及「制憲公投」議題。他表示，蔡英文雖未有明確表態，但按其解讀，蔡並不是表示反對，而是身為總統無法明確支持辜的意見，「我相信她跟我們意見一樣」。

辜寬敏表示，當天蔡英文的反應不是很直接，但也沒有否認，就像有口難言。按其解讀，「總統請我吃飯的意思就是，她沒有反對，所以我請你吃飯，意即「你的主張我是知道」，但她身在舊憲法成立的政府，無法明顯表示支持；但他認為這是時間的問題，為了後代，新憲法是台灣目前最要緊的事情。

針對美國新政府如何支持台灣制憲問題，辜寬敏表示，美國若要解決亞洲問題，就一定要確定台灣的國際地位，包括發上聯合國，「成為一個國家」，否則台灣將成為中國大陸的一部分。

此外，成立大會中也提出「新憲宣言」；主張當前台灣憲政問題的根本解決之道，應由全體台灣人民凝聚共識，共同行使主權，透過憲法創製與覆決權利，重新設定憲政秩序。宣言還提到，讓新憲法，終結台灣人民被外敵入侵、殖民統治、獨裁戒嚴以及威權壓迫的問題，成為政府有效治理與解決政治僵局的依據。