22歲直播主因貧病逝惹議　官媒家訪反指非貧困戶

四川涼山州一名22歲陳姓男直播主日前病逝，曾表示因家境貧窮無法治病，引發網民關注當地貧困問題，質疑政府扶貧不力、「脫貧」流於表面。當地官媒周六（23日）家訪死者親人，反指其家不算貧窮，死者是因與父親不和離家出走，在缺乏照顧下病逝。

陳男於今年1月10日，因酮症酸中毒病逝。網民隨後翻查其生前於內地影音網站bilibili（嗶哩嗶哩）直播帳號「墨茶official」的發文動態，發現死者自幼因需為奶奶治病，家境清貧；其父母更為躲避追債而拋棄陳男。他高中輟學後，其爺爺留下的住宅又被父親拿走，陳男須自行打工，外出租屋。

然而，陳男卻被惡意欠薪，隨後又發現自己的鼻子上增生腫瘤；切除腫瘤時又發現罹患糖尿病，但因無積蓄繼續治療，最後病逝。他生前曾留下願望，指自己「老想吃草莓，最近被病折磨的吃甚麼吐甚麼，然後特別特別想吃草莓。可惜草莓太貴了」，卑微的願望令網民心酸。

據指，死者居住在有指是「全國最後貧困區域」的大涼山。但四川官媒周六的報道指出，死者住於西昌市經久鄉莊潘村。死者母親指出，自己家庭非貧困戶，擁有兩間房屋、私家車等，當地政府每月有定時向其外公發放津貼。陳母稱，兒子性格孤僻，輟學後曾索要生活費，惟遭拒絕，導致母子關係緊張。陳男死前曾接受手術，但術後拒絕聯絡家人，獨自去世。