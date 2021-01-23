市民揭市場販賣染色桔　專家︰含致癌物質

陝西西安市網民近日反映，當地多個市場有商販出售「染色橘子（桔）」，只需要用紙巾輕輕一擦，很快被染成紅色。事件引起關注，不少網民均表示遇到同樣情況。內地食安專家指出，不法商販為讓桔子賣相好，使用化學物料對橘子染色，但該些化工染色劑含致癌物質，長期過量吸入會導致肝腎功能損傷。

內地傳媒周六（23日）報道，有市民到西安市場買橘子時，買到劣質的染色桔子。當事人表示，吃完桔子後發現手指被染紅，洗手後再剝桔子，又染上紅色染料，遂嘗試用紙巾擦拭桔子皮，竟發現有「甩色」的情況，湊近會聞到一股刺鼻的化學物料氣味，才得知自己買了劣質品。

內媒記者事後聯合西安營養學會生活實驗室進行化驗，發現在5個地方買來的8種橘子，有2種橘子都被化學染色。西安營養學會理事張旭指，國內嚴禁新鮮水果和未加工的鮮果使用染色劑染色，惟不法商販使用蘇丹紅或橘紅2號對產品染色，高價銷售牟利。根據世界衞生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單，橘紅2號屬於2B類致癌物，長期攝入會增加人體致癌風險，尤其是對孕婦、胚胎及嬰兒。

對此，網民均紛紛留言指遇到同樣的情況，「昨天買的橘子，早上吃的時候嘴唇碰到皮了，超級苦，像藥一樣，看到熱搜趕緊拿紙巾擦橘子，果然紙巾變紅了」、「我家那一筐橘子都是染色的，整個紙巾都紅了」。