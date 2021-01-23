內地通過《海警法》　日媒：日本警惕釣魚島動向

日媒指内地《海警法》通過或讓中美在釣魚台問題上對立加劇。（中時電子報圖片）

內地周五（22日）通過《海警法》，授權中國海警對外國船隻使用武器，引起鄰國日本高度關注。日媒同日報道指，根據中國主權主張，此法通過或讓中國為了實際控制釣魚島（日本稱尖閣諸島）展開強化行動，且往後中國海警或以更強裝備在南海活動。

《共同社》周五引述該法的3項授權進行分析，分別是巡邏飛機可搭載武器、海警可追蹤在中國領海內航行的任何外國船隻、甚至登船檢查。報道指，上述規定或讓釣魚島上空和鄰近海域的中日對立更加激烈，中國海警未來可能會開始對日本漁船進行檢查，甚至驅逐海保巡邏船，相關行動或變得尖銳。

日本外相茂木敏充表示，已向中方傳達了日本對《海警法》的擔憂與關注，日方將於美國拜登新政府加強合作，力促美國明白日本當前安保環境比奧巴馬時期更加嚴峻。

《共同社》又指，東南亞各國對此亦非常警惕，越南漁船過往不時受到中方騷擾，去年甚至有漁船被撞沉。越南國際法學者表示，中國授權海警使用武器將令越南漁業相關人士處於危險情況。菲律賓傳媒則批評，中國為避免南海爭端與東盟制定「南海行為準則」，如今卻自相矛盾得，擴張海上軍事力量，要求鄰近國家順從。