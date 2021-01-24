官媒首披孫小果案內幕　母親繼父助「死而復生」

中共中央紀委國家監委近日推出電視專題片，上周五（22日）更講述了雲南孫小果涉黑涉惡案中「保護傘」的內幕，包括20年前被判死刑的他如何「死而復生」。終發現最大的官員就是孫的繼父李橋忠，亦即昆明市五華區城管局局長；而孫小果的母親孫鶴予更出鏡指：「總是想讓他（受處罰）能夠輕一點，有溺愛在裏面」，又指自己是一位失敗的母親；又表示害了丈夫李橋忠。

孫小果案跨越20年，其首次犯罪於1994年，在昆明市因強姦而被判3年有期徒刑。惟至1997年，他離奇地現身再犯下強姦等罪。調查後才發現，孫鶴予和李橋忠在1995年「靠關係」非法為孫小果辦理保外就醫，被揭發後孫鶴予被開除公職，並以包庇罪判囚5年，李橋忠同樣留黨察看兩年和被撤職處分。孫小果於1998年2月被判處死刑並立即執行。

惟至2019年，孫小果因打架鬥毆案被捕而揭發出「死而復生」。經查發現，他判死後經改判成死緩2年，因沒有新犯罪而轉為無期徒刑。孫鶴予在2003年刑滿釋放後，又與仕途再有起色、於五華區城管局擔任局長的李橋忠，再靠關係在幕後「操作」孫小果案。他們先後透過時任雲南省長秦光榮的秘書袁鵬、時任雲南省高院院長趙仕杰、時任審判監督庭庭長梁子安等人，以「關係搭關係」向上拉攏。在多方運作下，2007年9月省高級人民法院對孫小果案啟動再審，最終由死緩改判孫至20年有期徒刑。但經查發現，孫小果在2010年4月出獄，實際服刑時間只有12年5個月。

經調查核實，孫小果在雲南省第一監獄總共減刑3次，2009年1月轉監至雲南省第二監獄，在二監又減刑兩次。調查組調取孫小果服刑期間的記錄查證，發現多名監獄管理人員在領導授意下違紀違規，給予孫小果不正常的特殊待遇，連續7年被評為勞動改造積極分子，接連獲得減刑。尤其荒唐的是，孫小果更號稱在監獄裏發明了一個「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」，向國家知識產權局申請後獲得了實用新型專利，第一監獄據此認定孫小果「重大立功」再次報請減刑。但調查表明，井蓋設計圖紙其實是孫鶴予託人從外面帶進去的，再次揭發孫小果獲父母幫助減刑出獄的情況。

2019年12月，雲南省高級人民法院對孫小果案經再審依法公開宣判，對之前兩次改判依法予以撤銷，維持1998年一審的死刑判決，並和他出獄後犯組織、領導黑社會性質組織等罪被判處有期徒刑二十五年的終審判決合併，決定對孫小果執行死刑，已於去年2月20日伏法。2019年12月15日，19名涉孫小果案公職人員和重要關係人職務犯罪案公開宣判，分別被判處兩年至20年不等有期徒刑。當中不少人過去都身在司法、執法部門。