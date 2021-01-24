關押期間疑遭虐待　19歲藏人僧侶傷重身亡

境外媒體近日報道稱，四川省19歲藏人僧侶丁真‧尼瑪（Tenzin Nyima）上月兩度被當地政府關押入獄後，疑遭酷刑虐待，最終傷重身亡。他前年至去年曾因參加示威高叫「西藏獨立」口號、獲釋後在網上分享其被捕的新聞等，多次被捕。家人見他的身體狀態差，將其送院治療後，醫生表示無法治愈，他在親屬接回家後傷重身亡。

上周五（22日）的報道指，丁真‧尼瑪於前年與3名藏族僧侶，因不滿當地政府強迫遊牧民族跟當地居民稱讚政府的「脫貧政策」，決定發動示威抗議。他們在四川省甘孜藏族自治州的政府辦公室外派發傳單，高呼口號，被警方拘捕和關押。他被釋放後不久再次被捕，獄警去年10月曾聯繫家人，表示因「健康原因」要他們把人接回家。

有藏人表示，丁真‧尼瑪從監獄返家後，已經無法說話，也無法移動身體，他身上有嚴重的傷勢，並出現急性呼吸道感染。他的家人懷疑他在獄中曾受到酷刑虐待，亦有營養不良的情況。家人為他籌集4萬元人民幣（約4.8萬港元）醫藥費，惟丁真‧尼瑪住院數星期後，醫生宣布其傷勢過重無法治愈，讓他出院。醫療報告顯示，丁真‧尼瑪出院時已經全身癱瘓。