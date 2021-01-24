疫下封閉小區期間無按時送必需品　通化副市長道歉

吉林通化市近日持續出現多宗新冠肺炎確診病例，多個小區實行封閉管理，部分日用品等生活物資由相關部門負責送入小區內，但安排不周引起民怨。市政府周日（24日）召開新聞發布會，副市長蔣海燕承認有市民生活物資無按時配送等問題，為民眾生活帶來不便，代表市政府道歉。

網傳有住戶表示，相關部門已多日無送菜、米等必需品，家中已無剩餘糧食，需靠鄰居接濟。蔣海燕承認有上述問題，表示誠摯道歉。會上提及，為確保民眾在家居隔離和小區封閉管理期間所需的生活必需品，由通化市青年志願者協會等組織，成立保民生志願服務隊，免費為民眾配送必需品。

省防疫工作領導小組辦公室上周六（23日）發公告稱，減少人員聚集流動，暫停部分場所和非必要聚集活動，包括關閉棋牌室、網吧、酒吧、圖書館、體育館等場所；另暫停舉辦燈會、廟會、校外教育培訓等活動。

公告另要求民眾出入超市、街市等場所要量體溫、掃綠色健康碼和戴口罩；到餐廳吃飯時，店方需提醒顧客在非進食時戴口罩；酒店等需加強入住訊息登記，民眾不戴口罩不能入住等。