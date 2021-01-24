中紀委全體會議　喻紅秋及傅奎當選副書記

中共第十九屆中央紀律檢查委員會第5次全體會議上周五（22日）起在北京舉行，並於周日（24日）閉幕及發布全體會議公報。全會按照黨章規定，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任喻紅秋，湖南省委常委、省紀委書記，省監察委員會主任傅奎，二人當選為中紀委常務委員會委員、副書記。

會上通過中央政治局常委、中紀委書記趙樂際所作的《推動新時代紀檢監察工作高質量發展，以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年》工作報告，闡述及強調全面從嚴治黨首先要從政治上看，不斷提高政治判斷力、領悟力及執行力，推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。同時持續糾治形式主義、官僚主義等，促進黨內監督貫通協同，堅決查處政治、經濟交織的腐敗案件，深化金融、國企、政法等領域反腐敗工作，着力整治群眾身邊腐敗和作風問題。

資料顯示，現年60歲的喻紅秋1984年11月加入中國共產黨，早年在全國總工會工作，2010年空降貴州省會貴陽，至2012年先後任貴陽市委副書記、遵義市委書記、貴州省委常委、宣傳部部長。她在2013年回京擔任全國婦聯副主席、書記處書記，2015年3月成為中紀委駐中組部首任紀檢組組長。2018年履新河南省委副書記，之後兼任省委政法委書記，至2019年出任中華全國供銷合作總社理事會主任、黨組副書記。

而現年58歲的傅奎，1983年起長期在紀檢系統工作，曾任中紀委廉政理論研究中心主任（正局級）、中紀委執法監察室主任、中紀委副秘書長兼監察綜合室主任等職，2014年後歷任國家預防腐敗局副局長兼中央紀委預防腐敗室主任，中紀委國際合作局局長，後於2015年7月出任湖南省委常委、省紀委書記，2018年當選湖南省監委主任。