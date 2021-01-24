台擴大醫院群組隔離措施　初步估計涉及5000人

台灣的桃園醫院接連出現新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心周日（24日）傍晚緊急召開第二場記者會，宣布即日起擴大密切接觸者的居家隔離措施。指揮官陳時中表示，在醫院內陪病、同住等人士，均需要列入隔離對象，初步估計涉及5,000人；另擴大回溯範圍，本月6日至19日曾出院的患者，全都需要再次安排採檢。

陳時中指，周日新增的兩宗感染者，由於感染源不明，決定由即日起擴大採檢及隔離上述範圍的有關接觸者，包括出院病患及其同住者、陪病者及其同住者，以及周日確診個案就醫時的相關接觸者。以上三類人士全數列入居家隔離14天。若已完成14天居家隔離者，將再安排採檢，並持續進行7天自主健康管理。

陳時中坦言，周日公布的病例需要警惕，衡量整體風險後，當局經討論後認為需針對最急迫的部分，做一個更完整的「防火牆」。另為使醫療院所提高警覺，自本月6日起曾到醫院急診就醫病人及工作人員，均需要列入自主健康管理對象。指揮中心強調，有關接觸者即日起請勿外出，等候通知；自周日晚上6時起，由相關單位協助聯繫。