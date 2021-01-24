為涉黑組織當保護傘　216公職人員受罰

雲南省紀委省監委近日通報稱，警方去年搗破保山市一個涉黑組織，涉案金額達33.8億元（人民幣，下同，約41億港元）。紀檢監察機關調查發現，該組織背後的「保護傘」龐大，涉及市政府、縣政府、檢方和市公安局等多個部門；目前有216名公職人員被查處，包括保山前市委副書記、市長吳松，市人大常委會前黨組書記、主任楊建洪，市住房和城鄉建設局前副局長朱劍等。

通報稱，該組織主腦為喬永仁及其子喬連佰，以錢財賄賂官員、錢權交易等方式，拉攏黨政機關、政法和金融系統公職人員，嚴重危害當地政治生態和社會經濟秩序。被處罰的公職人員中，其中28人涉嫌嚴重違紀違法受到黨紀和法律處罰，40人受到黨紀政務處分，113人受到警示提醒和批評教育，其餘人接受紀檢監察機關調查。

其中吳松曾4次收受共230萬元（約280萬港元）現金和金條，為該組織在辦理興盛農產品市場土地規劃調整等事宜提供幫助。楊建洪則被指干預司法，為他們所涉案件提供幫助，收受賄賂。朱劍被指利用職務便利為「喬氏家族」在獲取政府工程和土地開發等方面提供幫助，收受賄賂226萬元（約274萬港元）。

另在檢方，雲南省人民檢察院、保山市人民檢察院、西雙版納州人民檢察院等有多名前檢察長、副檢察長，涉嫌干預司法、徇私枉法，收受共697萬元（約846萬港元）。在公安機關方面，保山市公安局前副局長、隆陽公安分局前局長普興旺，市公安局前黨委副書記孫光華等多人收受巨額賄賂，為該組織通風報信，提供幫助。