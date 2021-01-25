廣州海關破走私雪茄集團　涉案6300萬人民幣

廣州海關周日（24日）通報，當局近日與湛江、西安、上海等地的公安、煙草部門配合下，出動704人在國內多地開展打擊走私雪茄行動。其中，廣州共拘捕20名犯人，現場查獲涉嫌走私的雪茄36,727支，涉案金額約6,300萬元人民幣（約7,642萬港元）。

通報指，海關總署國家煙草專賣局打擊煙草走私情報中心近日查出多個走私進口雪茄的犯罪團夥，通過境外網站下單後，以國際寄遞渠道向境內發貨，利用「螞蟻搬家」的方法走私，在雪茄需求較大的華東地區和珠三角地區出售。

本月11日，海關緝私局對該市周邊9個走私團夥一舉打擊，在越秀區一住宅將主犯劉某拘捕，並查出他曾在2016年因涉嫌走私雪茄被執法部門處罰，但在利益驅使下，劉鋌而走險、重操舊業。劉某有多家公司，在海珠區輕紡交易園裏的倉庫查獲7,000多支雪茄，具數十種品種，包裝精美且檔次高。

廣州海關緝私局介紹，此次查獲的雪茄原本每隻價格通常在30至200美元（約234至1,560港元）之間，但走私團夥在寄遞申報時採取模糊申報、低報價格等手段，只申報5至9美元（約39至70港元），低報幅度達到30至90%不等。