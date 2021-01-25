官媒披露煙草局前副局長貪腐案　癡迷茅台成「敲門磚」

中紀委國家監委近日推出電視專題片，上周六（23日）播放了國家煙草專賣局前黨組成員、前副局長趙洪順的受賄情節。趙在片中坦述自己癡迷茅台酒的情況，違法所得的資產和物品，就有2,900多瓶茅台酒，「喝了不少，收了不少，具體沒算過，也算不出來」。

專題片介紹，趙洪順雖然管理煙草，但因愛茅台酒的沉迷程度幾乎人盡皆知，不少人均以茅台作為和趙交往的「敲門磚」。有關私營企業經常宴請趙到高檔場所、會所，且必備茅台年份酒。趙更透露，共借用下屬和私營企業的三處住房，存放違紀違法所得的資產和物品，除了大批茅台酒外，還有大量名人字畫、玉石、手錶、金條、古玩等禮品。

趙洪順又坦言，在他被留置的當天，中午還接受宴請，喝了一瓶50年的茅台酒。他形容自己跟吸毒沒有甚麼分別，在宴請時就像找到其價值所在，「別人在這裏都說你好啊，你想吃甚麼，人家給你安排甚麼，你想喝的人家給你準備好，就沉醉於這種環境當中了」，不能徹底從以上的氛圍脫身。

2019年2月，趙洪順因涉嫌嚴重違紀違法接受中紀委國家監委審查調查。經查，趙利用職務便利，為有關單位和個人在承攬煙標印刷和煙草廣告業務、職務晉升等事項上提供幫助，收受賄賂9,000多萬人民幣（約1.09億港元）。趙於去年6月被判處無期徒刑，沒收個人全部財產。