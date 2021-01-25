陸軍機大規模入台西南空域　分析指或測試拜登親台程度

在美國總統拜登上台後不久，解放軍上周六（23日）派出13架軍機飛入台灣西南空域，翌日再向該空域出動15架軍機，規模連續兩天創下今年最大。有英媒認為，陸方此舉是測試拜登政府對台的支持程度。另有台媒報道，台軍近日在澎湖馬公空軍基地及屏東鵝鑾鼻營區展開擴建工程，以應對解放軍在台周邊頻密現蹤。

英國廣播公司（BBC）分析指出，解放軍軍機近月頻頻飛入台西南空域，但一般只是1至3架偵察機或反潛機，今次的規模或為了測試拜登政府的親台程度。報道指，美國前總統特朗普與台灣建立了更緊密的關係，外界料拜登在涉台、涉港等議題亦會繼續對大陸施壓，雖然實質政策仍待觀望，但美國國務院發言人已率先表態，美台會持續加深聯繫。

台灣有專家認為，解放軍此前多派出屬支援機種的軍機飛入台西南空域，今次有戰鬥機隨行護航和組合訓練，可能是大陸應對美軍在台海的活動，因最近在巴士海峽觀測到美軍航線專用的C20運輸機，大陸可能是為了對抗美軍，展示解放軍的力量。內媒分析則指，解放軍今次是切切實實地「騷肌」，同時警告台灣當局，大陸對台政策不可能因美國政府換屆而出現任何改變。

另有台媒消息指，台空軍司令部撥出8億多元新台幣（約2億多港元），擴建澎湖馬公空軍基地的官兵生活及辦公大樓，料3年後竣工，可供575名官兵全年居住，並開展部隊訓練、維修等任務；另擴建戰機機庫及廠房，應對解放軍軍機的行動。空軍司令部亦撥出1億多元新台幣（約3,000萬港元）擴建屏東鵝鑾鼻營區大樓，改善海軍住宿設施及雷達站，將於後年竣工。