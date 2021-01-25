美軍偵察機入南海　距台海岸線不足42公里

美軍近日派軍機、軍艦頻現南海。北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」周一（25日）發文稱，美空軍一架U2S偵察機於當日經台灣以東空域，進入南海偵察，最近距離台灣海岸線僅22.55海里，即約41.76公里。解放軍同日亦派出軍機，再度飛入台西南空域。

貼文顯示，美軍U2S偵察機從南韓烏山空軍基地起飛，經台灣以東空域進入南海；另有一架EP3E電子偵察機，通過巴士海峽。早前報道顯示，美軍周日（24日）累計至少9架軍機在南海活動，包括4架P8A反潛機、1架P3C反潛機、1架E2C預警機、1架CL604民用偵察機和2架KC135R空中加油機。南海戰略態勢感知計劃預測，美國海軍航母羅斯福號在南海活動期間，美軍各類軍機活動將持續頻現上述空域。

台媒另報道，解放軍軍機於周一早上8時47分及48分，再飛入台西南空域的防空識別區，高度為2,000及4,000米，軍機架次比過去兩天大減。台空軍在空警戒，並廣播驅離。Facebook專頁「台灣西南空域」錄得，解放軍本月累計進入台空域24天，台軍廣播驅離共69次，已超越上月廣播驅離的紀錄。