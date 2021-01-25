中印舉行第9輪軍長級會談　傳解放軍闖印邊境

中印在邊境對峙持續之際，周日（24日）早上在中印邊境實際控制線的中方一側，時隔逾兩個月舉行第9輪軍長級會談。據報會談是在中方回應印方相關備忘錄後作出的安排，雙方持續通過熱線和其他工作機制溝通，防止出現任何突發情況。但有印度邊境居民聲稱，早前有中方人員及車輛經印方道路闖入拉達克地區並拍照，動機未明。

報道指，印度第14兵團司令梅農（PGK Menon）和中國南疆軍區司令員柳林，分別代表印中雙方主持會談，暫未公布具體內容。有印軍高官表示，由於中方堅持要求印方撤出楚舒爾制高點，故雙方暫未能就脫離接觸的細節達成共識。印度防長辛格上周六（23日）曾表明，除非中方率先撤軍，否則印度不會減少邊境軍力；又稱正在印中邊境極速興建基礎設施，但有信心通過談判解決糾紛。他另透露，中方起初提議上周二（19日）舉行軍長級會談，但印方前一天才獲悉，故要求延期。

印度空軍參謀長巴達烏里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）上周六在印法聯合軍演記者會上表示，若中國試圖侵略印度，他們將以牙還牙；被問及會否在印中東部邊境舉行聯演時，他則強調聯演不針對特定國家。印度陸軍北部戰區前司令胡達認為，印中邊境糾紛涉及領土歸屬的主權問題，難以輕易解決，雙方不可能示弱或讓步。印度下月4日將主持舉行印度洋地區國家防長會議，中印近日的舉動因而再受關注。

印媒周日報道指，中印恢復軍長級會談之際，拉達克地區碟木綽克（Demchok）的邊緣村落科尤爾（Koyul），傳出疑遭中方人員闖入。村長策旺（Urgain Tsewang）向印媒展示攝於上月10日的影片，顯示多名中國公民在當地拍照，要求他們騰出地方，汽車停泊在附近；另一段攝於上月16日的影片，顯示兩輛中方車輛遭當地居民及安全人員阻截及趕離。策旺認為，事件中有解放軍混入，又指情況前所未見。