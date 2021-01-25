澳洲貿易部長致函中國謀對話　專家質疑做騷

澳洲與中國持續交惡，致出口貿易大受打擊。上月剛上任的澳洲貿易部長德昂上周六（23日）受訪時表示，已去信中國政府，期待雙方透過對話解決貿易爭端。但有中國學者分析，德昂此舉或只是「演戲給國內外看」，而針對兩國貿易糾紛，澳方亦不能只要求中國單方面解禁。

德昂向澳媒表示，他已致函同樣於上月上任中國商務部長一職的王文濤，表示渴望與對方對話，並在不同問題上與中方接觸。提到澳洲對華出口煤炭問題時，他希望中方取消有關進口禁令，又強調數十艘運煤炭船仍在中國的港口周邊滯留，考慮到商業上的安排和船員的福祉，他希望問題能盡快解決。他指澳洲政府過去爭取雙邊解決煤炭爭端，但不排除未來向世界貿易組織提出訴訟。

報道指，包括前任貿易部長伯明翰在內的多名澳洲政府內閣官員，曾多次向中方提出對話要求，均遭拒絕。山東聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳周日（24日）接受官媒訪問時表示，德昂的舉動一為在政治上爭取主動，其次是向國內展示出為業界謀福祉的姿態，然後把責任推給中國。

于鐳指出，很多澳洲學者認為美國新任總統拜登上台後，很多政策沒有推行，局勢不明朗。澳洲現在採取試探性舉動有多方面考慮，第一是在對華政策上想先試探中國，第二是經濟方面考慮「半脫鈎」。但他指出，假如澳方真的要改變兩國經貿關係，不能只顧單方面經濟利益，也要看澳洲對中國投資是否解禁。