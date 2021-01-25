埃及開始接種國藥疫苗　德媒批中國抹黑對手

埃及衞生與人口部部長哈拉周日（24日）宣布，該國將為醫護人員接種中國國藥集團研發的新冠滅活疫苗（下稱國藥疫苗），當地專家表示疫苗在該國臨床測試證實安全有效。但多家德國媒體則指，近期中國官媒質疑其他國家生產的疫苗成效，目的是掩飾該國疫苗的諸多問題。

哈拉當天在伊斯梅拉省一家醫院舉行的新聞發布會上稱，該國所有公立醫院、警察和軍隊的醫護人員，將於周一（25日）開始接種國藥疫苗，隨後長者、慢性病和免疫系統疾病患者也將陸續接種，最後是一般市民。該醫院一名實習醫生當天成為了首批接種該疫苗的埃及醫護人員，他推薦民眾盡可能使用。哈拉表示，除了國藥疫苗，另有3種新冠疫苗亦將在數天內完成註冊。埃及通過全球疫苗免疫聯盟等途徑，共預訂了約一億劑新冠疫苗。

早前中國官方電視台主持曾在社交網引述消息稱，有10人在德國注射美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗數天後死亡。多家德媒指出並無此事，批評中方故意扭曲事實，原因是中國本來在疫苗競爭中較早起跑，但其後在研發過程中出現問題，導致有效率偏低，反落後於其他國家推出的疫苗。中國政府因而動用國家宣傳機器，抹黑西方疫苗，借此抬高國產疫苗。