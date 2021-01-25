文旅部副部長李金早涉嫌受賄　被開除黨籍及公職

內地文化和旅遊部黨組副書記、副部長李金早因涉嫌嚴重違紀違法，去年7月遭紀律審查和監察調查。中紀委周一（25日）於官網表示，經查，李因嚴重職務違法並涉嫌受賄，已決定給予其開除黨籍及公職處分，終止十九大代表資格，收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報表示，李對抗組織審查，出爾反爾、欺騙組織，搞迷信活動；頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物，在組織函詢時不如實說明問題；利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財；把公權力異化為謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

63歲的李金早，出生於湖北仙桃，具中國社會科學院經濟學博士研究生學歷，於1984年至1994年曾在在財政部財科所、國家計委工作，其後轉到廣西出任地方職務，先後任桂林市市委書記、市長，廣西政府黨組副書記、常務副主席。2011年10月出任商務部副部長、黨組成員。2014年10月，任國家旅遊局黨組書記、局長。2018年3月，任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。李又曾任多屆全國人大代表，及全國政協十三屆全國委員會常務委員。